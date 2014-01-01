محكمة هولندية تدين إرهابى داعش بارتكاب جرائم حرب

ذكرت وكالة «إيه.إن.بي» الهولندية للأنباء، أن قضاة هولنديين حكموا على متشدد من تنظيم داعش، اليوم الثلاثاء، بالسجن سبع سنوات ونصف السنة، لإدانته بارتكاب جرائم حرب في العراق وسوريا بعد تصويره بجانب جثة مصلوبة وقيامه بنشر صور قتلى على الإنترنت.



وأدين أسامة أشرف، (24 عاما)، بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، وكان قد قاتل إلى جانب الإرهابيين في مدينة الموصل بالعراق ومدينة الرقة بسوريا بين عامي 2014 و2016.



وكان المدعون قد طلبوا من المحكمة الحكم بسجنه سبع سنوات وثمانية أشهر.