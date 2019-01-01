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عالم

موسكو: واشنطن لن تنجح في إبعاد "الشيطان الروسي" عن الساحة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:43 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت موسكو أن عدد الراغبين في شراء منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" والمعروفة بـ"الشيطان الروسي" لم يتقلص رغم الضغوطات الأمريكية على تركيا.

وقال رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكرين دميتري شوجايفن في تصريح صحفي "أن منظومة إس-400 هي أحسن منظمومة للدفاع الجوي، وأستطيع أن أقول إن العالم كله يطالب بها ويرغب في إقتنائها، فعدد الراغبين في شرائها لم يتقلص، نحن شاكرون للزملاء الأتراك على ثباتهم، تم تنفيذ العقد وننتهي من أولى مراحل التوريد هذا الأسبوع".

وفي 12 يوليو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية "إس-400".

وأعلن الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، الجمعة الماضية، بدء إرسال منظومة إس-400 إلى تركيا، مؤكدا تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد الماضي، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا.

هذا وكانت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 18 يوليو عن إمكانية فرض عقوبات على أنقرة وإبعاد تركيا من مشروع تركيب المقاتلات إف-35.
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