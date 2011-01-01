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عالم

القضاء اللبنانى يصدر مذكرات غيابية بحق 10 ليبيين فى قضية موسى الصدر

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:41 م
جريدة الدستور
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أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين، أبرزهم سيف الإسلام القذافي، في ملف إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

وقرر المحقق العدلي في قضية الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، القاضي زاهر حمادة، إصدار مذكرات توقيف غيابية في حق عشرة متهمين ليبيين، من بينهم سيف الإسلام معمر القذافي وعبدالله السنوسي وأحمد رمضان الأصبيعي، بعد الادعاء عليهم أصولا، وورود أدلة على تورطهم في الاشتراك بجرم الخطف المتمادي في الزمن.

ويتابع القاضي حمادة بقية الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تتم إحالة مذكرات التوقيف إلى الإنتربول لتعميمها وتنفيذها.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن وزارة الخارجية الليبية في حكومة "الوفاق الوطني"، رفضت مرارا إبلاغ المدعى عليهم المذكورين وفق الأصول، فجرى إبلاغهم لصقا كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تلاحق سيف الإسلام القذافي بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، ابتداء من 15 فبراير 2011، خلال قمع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت ضد حكم والده.
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