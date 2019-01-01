"هانت" يهنيء جونسون لفوزه بزعامة "المحافظين" الحاكم

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، عن تهنئته، بوريس جونسون، لفوزه بزعامة حزب المحافظين - الحاكم - في بريطانيا.



وقال هانت - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الثلاثاء "تهانينا لبوريس جونسون.. ستكون رئيس وزراء عظيم لبلادنا في هذه اللحظة الحاسمة".



وأردف قائلا " خلال الحملة الانتخابية، أظهرت التفاؤل والطاقة والثقة غير المحدودة في بلدنا الرائع.. ونحن في حاجة إلى ذلك".



وكان حزب المحافظين قد انتخب في وقت سابق اليوم، بوريس جونسون زعيما جديدا للحزب، ليصبح بذلك رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا.