الحج السعودية تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية من المواقع الإلكترونية المشبوهة والتي تزعم بتقديم خدمات الحج، مشيرة إلى أن تلك المواقع تقوم بالتصيد الاحتيالي للحصول على معلومات المستخدمين.



ودعت الراغبين في أداء مناسك الحج إلى عدم التعامل مع تلك المواقع، والتوجه للقنوات الرسمية لإنهاء الإجراءات اللازمة.



يشار إلى أن الوزراة حذّرت قبل أيام من التعامل مع شركات الحج غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مؤكّدة أنه المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة.