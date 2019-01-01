أستراليا تعتزم منع مواطنيها "الدواعش" من العودة إلى أراضيها

تعتزم السلطات الأسترالية منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي من العودة إلى أراضي البلاد لفترة تصل إلى سنتين، وذلك بموجب مشروعات قوانين صارمة نوقشت في البرلمان، اليوم الثلاثاء.



وأشارت قناة العربية الإخبارية إلى أن التشريع الجديد المثير للجدل سيمنح وزير الداخلية، بيتر داتون، صلاحية تفعيل أوامر إقصاء؛ لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى البلاد.



وأوضحت القناة أن التشريع يستند إلى تشريع آخر مشابه مطبق في المملكة المتحدة؛ يقوم بموجبه قاض باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.



وكان داتون قد ذكر- في وقت سابق- أمام البرلمان، في مطلع يوليو الجاري، أن القانون يستهدف 230 أستراليا توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم "داعش".