البابا تواضروس يشارك فى حفل خريجى الكليات العسكرية

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الإثنين، في حفل تخريج الدفعة الجديدة من الكليات العسكرية.



وشرف الحفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة والمسئولين مع عائلات الخريجين، الذين قدموا عروضًا تبين المهارات التي نالوها في دراستهم العلمية والتدريبية والبحثية.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الآباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، فى منتصف يوليو الجاري.



وتستعد الكنيسة للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط، ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.