حبس بائع طعن متسولة بـ"سكين" في العتبة

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس بائع تعدى على بائعة مناديل "متسولة" بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما بالعتبة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على مسجل خطر طعن بائعة مناديل بسلاح أبيض محدثًا إصابتها بالموسكي.



تلقى قسم شرطة الموسكي بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله بائعة مناديل مصابة بجرح نافذ بالبطن، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة، قررت أنها حال تواجدها بحديقة بميدان العتبة، تعدى بائع خردوات عليها مستخدمًا "سكينا" كان بحوزته محدثًا إصابتها المشار إليها، على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهما.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.