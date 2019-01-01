تداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن بلغ 29 سفينة.



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، بينما غادرته 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.



فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 4 سفن، بينما يتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن، بالإضافة إلى دخول سفينة بضائع عامة ترفع علم توجو لتفريغ 4921 طن رخام بالميناء، بينما يتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة أخرى.



وأشار البيان، إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.