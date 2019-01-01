الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تنظم مؤتمر القانون الكنسي بالأردن

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:22 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
طباعة
ads
افتتح المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا أعمال المؤتمر الكنسي الإقليمي الثامن، في منطقة البحر الميت، بعد ظهر اليوم، تحت عنوان: "نحو ثقافة قانونية كنسية: الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية"، بتنظيم من المحكمة الكنسية للبطريركية اللاتينية في القدس وعمّان، وبالتعاون مع جامعة اللاتران البابوية في روما، وسط مشاركة واسعة من الأساقفة والكهنة والقضاة والمهتمين بالشأن القانوني الكنسي من ايطاليا والفاتيكان ومن مختلف البلدان العربية.

وتضمنت الجلسة الأولى محاضرة حول قضايا قانونية وراعوية معاصرة، القاها سيادة المطران حنا علوان، وادار الجلسة الاب الدكتور شوقي بطريان.

أما الجلسة الثانية والتي كانت حول النضوج الإنساني المطلوب قانونا للزواج تحدث فيها المطران القبطي الكاثوليكي المنتخب هاني باخوم، وادارها الاب الدكتور اكثم حجازين.

يذكر أن القسم الثاني من المؤتمر، الخاص بالمحامين المزاولين والجدد في المحاكم الكنسية، سيفتتح مساء الأربعاء القادم، بحضور حشد كبير من المحامين والقضاة والمختصين بشؤون العائلة في كل من الأردن وفلسطين والجليل ومصر وتونس وسوريا والعراق ولبنان وإيطاليا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

كهربا يتحدث للمرة الأولى عن مصيره في الزمالك وموقفه من الأهلي (حوار)

منذ حوالي 21 ساعة

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

"إينى" تعلن عن اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية فى مصر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

حكاية ليلة لم ينم فيها "ناصر".. طلقات في قصر الملك

ads

الصور

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

ads

الأكثر قراءة

قبل تحويل النقل الجماعى إليه.. 7 معلومات عن الوقود المزدوج

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

"إينى" تعلن عن اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية فى مصر

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

ستوديو

الخميس .. عرض "من قتل الأرمن" بقصر السينما

محمد منير يسافر ألمانيا للعلاج ويؤجل ألبومه الجديد

شاهد.. ريهام سعيد تسخر من شائعة وفاتها

مقتل طفلة وإصابة 12 شخصًا فى حريق بمخيم أطفال شرق روسيا (فيديو)

ads

رياضة

مهاجم الجونة يعتذر لجماهير الزمالك

مانشستر سيتى يفاوض "ميسى الجديد" بطلب من جوارديولا

مختار يحسم مصير دويدار مع الإنتاج

تشيزني: عودة بوفون ليوفنتوس قرار ممتاز

الرئيس نيوز

ساويرس منتقداً بريطانيا: "المباديء التي يعتنقها الغرب .. جبانة"

صحيفة تتهم روسيا بعرقلة العلاقات "العربية – الإسرائيلية"

خاص/ المالية تخضع ناديي بيراميدز ووادى دجلة للضرائب

وزير الزراعة: "الإصلاح الزراعي" أهم مكتسبات ثورة يوليو

منوعات

هاشتاج 23 يوليو بتصدر"تويتر"

المهن الخدمية المتخصصة تجذب الشباب الصيني

عكاز "ناجية" من تيتانيك يباع بأكثر من 60 ألف دولار

أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

كشكول

انفوجراف.. 6 معلومات هامة عن كليات الصيدلة

للشهادات المعادلة.. موعد اختبار قدرات الجامعات التكنولوجية

"اتحاد طلاب دمياط" يحصل على أفضل غرفة عمليات للثانوية العامة

غداً.. عقد الاختبار الإلكتروني للطلاب المتقدمين بمدارس المتفوقين

إسلام سياسي

موقع مقرب من الجيش الأمريكي يؤكد عودة داعش للعراق

منشق يكشف كيف استغل الإخوان الأزهر الشريف لنشر فكرهم في العالم

زعيم داعش في الصومال يجدد البيعة لـ"البغدادي"

"داعش" يمهد لحرب بين "قسد" وتركيا عبر القذائف المجهولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية "الرجل الذي قال لع" بقصر الشاطبي

فرقة سوهاج للفنون الشعبية تتألق في مهرجان ترنوفو ببلغاريا

مناقشة رواية "كيميا" للكاتب وليد علاء الدين

ناقد مغربي: أنحاز للمنجز الشعري لأحمد الشهاوي

صفحتنا ع الفيس بوك