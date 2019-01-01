الكنيسة اللاتينية تنظم مؤتمر القانون الكنسي بالأردن

افتتح المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا أعمال المؤتمر الكنسي الإقليمي الثامن، في منطقة البحر الميت، بعد ظهر اليوم، تحت عنوان: "نحو ثقافة قانونية كنسية: الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية"، بتنظيم من المحكمة الكنسية للبطريركية اللاتينية في القدس وعمّان، وبالتعاون مع جامعة اللاتران البابوية في روما، وسط مشاركة واسعة من الأساقفة والكهنة والقضاة والمهتمين بالشأن القانوني الكنسي من ايطاليا والفاتيكان ومن مختلف البلدان العربية.



وتضمنت الجلسة الأولى محاضرة حول قضايا قانونية وراعوية معاصرة، القاها سيادة المطران حنا علوان، وادار الجلسة الاب الدكتور شوقي بطريان.



أما الجلسة الثانية والتي كانت حول النضوج الإنساني المطلوب قانونا للزواج تحدث فيها المطران القبطي الكاثوليكي المنتخب هاني باخوم، وادارها الاب الدكتور اكثم حجازين.



يذكر أن القسم الثاني من المؤتمر، الخاص بالمحامين المزاولين والجدد في المحاكم الكنسية، سيفتتح مساء الأربعاء القادم، بحضور حشد كبير من المحامين والقضاة والمختصين بشؤون العائلة في كل من الأردن وفلسطين والجليل ومصر وتونس وسوريا والعراق ولبنان وإيطاليا.