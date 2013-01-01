كل ما تريد معرفته عن "الأونكتاد" بعد لقاء "مدبولى" بمدير شعبة الاستثمار به

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وتطرق اللقاء إلى أهم النتائج الصادرة عن التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، تحت عنوان "تقرير الاستثمار العالمي 2019" حول اتجاهات الاستثمارات العالمية.



وفى السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الأونكتاد.



- الأونكتاد هو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو اختصار لـ United Nations Conference on Trade and Development.



- هى منظمة دولية تساعد على إيجاد بيئة ملائمة تسمح باندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى.



- تم إنشاء الأونكتاد كهيئة حكومية دائمة في عام 1964، وهى الهيئة الرئيسية التابعة لجهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، في مجال التجارة والتنمية.



- تعمل المنظمة على مساعدة البلدان النامية على مواجهة تحديات التنمية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي من خلال تنويع الاقتصادات وجعلها أقل اعتمادًا على السلع، والمساعدة على الاستقرار الاقتصادي والحد من التقلبات المالية والتعرض للديون، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتعزيز روح المبادرة والابتكار، تعديل اللوائح التى تحد من المنافسة.



- تقيس المنظمة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية في كل من البلدان التي تسير وفق خطط التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى المساهمة في أعمال خطة "تمويل التنمية"، وما يعرف بخطة عمل أديس أبابا التي تعمل على دعم اتساق السياسات على المستوى العالمى.



- يبلغ عدد أعضاء الأونكتاد حاليًا 188 دولة، ويشارك في عملها، بصفة مراقبين، الكثير من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، فضلًا عن ممثلي المجتمع المدني.



- الأمين العام لمؤتمر الأونكتاد هو الدكتور موكيسا كيتوى، وهو كينى الأصل، تولى منصب الأمين العام فى 1 سبتمبر 2013.



- تتمثل أهدافها الأساسية في تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان النامية.



- كما أنه من ضمن أهدافها مساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافًا.







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