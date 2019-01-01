مناقشة رواية "الرجل الذي قال لع" بقصر الشاطبي

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة اللقاء الأدبي الأسبوعي بقصر ثقافة الشاطبي بفرع ثقافة الإسكندرية.



تضمن اللقاء مناقشة رواية "الرجل الذي قال لع" للأديب الساخر عادل إدريس المسلمي، أداره الأديب محمد عبد الوارث، وناقشت الرواية الناقدة د. نجلاء نصير، تحدث خلالها عن مفهوم الأدب الساخر، وقصة الرواية التي تتكون من 10 مشاهد ترصد سلبيات المجتمع من خلال البطل "فارح عزوز" ومعاناته مع الفقر والمواقف الطريفة التي يتعرض لها.



ونظم بيت ثقافة رشدي ورشة تلوين لوحات بعنوان "الفن الشعبي" بمرسم الفنون التشكيلية، وفي مرسم الطفل أقيمت ورشة تصميم لوحات بمناسبة العيد القومي للمحافظة.



وتجدد اللقاء مع ورشة عمل معلقات جلدية فنية وموتيفات مختلفة من خلال الحرق والرسم والتدكيك بالجلد بنادي المرأة.



وأقامت مكتبة النزهة "عمل سلحفاة بالخرز" ضمن نشاط المرسم اليومي للطفل، كما أقام قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة تصميم مجسمات عن قناة السويس البحرية بمرسم الطفل.



وفي بيت ثقافة 26 يوليو، تم تصميم مجلة حائط بمناسبة العيد القومي للمحافظة، تحت إشراف أخصائي الفنون التشكيلية.



بينما نظم قسم الفنون التشكيلية بالفرع ورشة أعمال فنية باستخدام العجائن الورقية وذلك على مدار يومين بقصر ثقافة الأنفوشي.