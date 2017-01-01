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عالم

"الخضر النمساوى" ينتهى من جمع التوكيلات اللازمة لخوض انتخابات البرلمان

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:16 م
جريدة الدستور
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انتهى حزب الخضر النمساوي، اليوم الثلاثاء، من جمع التوقيعات والتوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة فى 29 سبتمبر القادم.

وقالت مصادر في حزب الخضر: إن خوض الحزب - الذي لم يحصل على أي مقاعد برلمانية في انتخابات 2017 - للانتخابات أصبح مؤكدًا بعد الانتهاء من جمع التوكيلات المطلوبة.

وأضافت المصادر أن قانون الأحزاب النمساوية يُلزم الحزب الذي لم يحصل على 4% فى الانتخابات السابقة، ولم يفز بأي مقاعد في البرلمان بالحصول على 2600 توكيل من الناخبين؛ وقد تمكن حزب الخضر حتى الآن من الحصول على 11 ألف توكيل.

يذكر أن حزب الخضر النمساوي، حقق نتائج إيجابية واسعة في انتخابات الاتحاد الأوروبى في مايو الماضي، وتشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن انتخابات سبتمبر المقبل ستسفر عن حصوله على عدة مقاعد في البرلمان، وأنه مرشح للفوز بنحو 12 في المائة من أصوات الناخبين النمساويين.
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