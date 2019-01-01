تحقيق: "موريشيوس" تستخدم للتهرب من دفع الضرائب

خلص تحقيق نُشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، إلى أن شركات متعددة الجنسيات تستخدم موريشيوس لأغراض التهرب الضريبي.



واستخدم التقرير، الذي أصدره كونسورتيوم دولي من الصحفيين الاستقصائيين، ويحمل عنوان "تسريبات موريشيوس"، وثائق مسربة لإظهار قيام شركات بعيدة في دول مثل كندا وإندونيسيا والنرويج باستخدام موريشيوس لتحويل إيرادات الضرائب.



وقالت منظمة أوكسفام، ردا على التقرير الجديد: "تسريبات موريشيوس تقدم مثالا آخر على كيفية تلاعب الشركات متعددة الجنسيات بالنظام لتقليص الضرائب التي تدفعها، وغش بعض أفقر دول العالم".



وأضاف بيان المنظمة: "على الحكومة الإفريقية مراجعة سياستها المتعلقة بالضرائب مع موريشيوس، والملاذات الضريبية الأخرى، وأن تدافع عن عائداتها الضريبية بصورة أفضل".