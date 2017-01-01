قطاع الصناعات الكهربائية فى ألمانيا يسجل ارتفاعًا قياسيًا فى الصادرات

سجل قطاع الصناعات الكهربائية في ألمانيا ارتفاعًا قياسيًا في الصادرات في مايو الماضي، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادى والنزاعات التجارية الدولية.



وأعلن الاتحاد الألمانى للصناعات الكهربائية والإلكترونية، اليوم الثلاثاء، فى فرانكفورت، أن القطاع سجل صادرات في مايو الماضي بقيمة 17.1 مليار يورو، بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بالشهر السابق له، مضيفة أن هذه أعلى زيادة يسجلها القطاع فى شهر مايو على الإطلاق.



وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بلغت صادرات القطاع 89.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018.



وقال الخبير التجاري لدى الاتحاد، يورجن بولتسين: "حتى الآن لا يبدو أن الصادرات تأثرت بالنزاعات التجارية الدولية أو تباطؤ النمو العالمي".