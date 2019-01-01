إيبارشية طنطا تستضيف لقاء مسكوني تحت رعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط

تحت رعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط استضاف نيافة الانبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا وتوابعها بمقر المطرانية اللقاء المسكوني الذي ضم عددا من كهنة الايبارشية وعددا من القساوسة الإنجيليين والكاثوليك والروم الأرثوذكس وراهبات نوتردام ومدير مدارس السلام الخاصة بطنطا وتحدث في اللقاء الانبا بولا عن العمل الجماعي رؤية كتابية.



كما تحدث في اللقاء القس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط ممثلاُ عن الكنيسة الإنجيلية عن الفوائد والبركات التي نجنيها من العمل الجماعي.



وانقسم الحاضرون لعدد من ورش العمل وتناقشوا معا حول أهمية أن نكون واحدا ونعمل معا من اجل الكنيسة والوطن مطالبين بتكرار مثل هذه اللقاءات البناءة.

