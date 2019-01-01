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عالم

رويترز: انخفاض مستوى النفط الإيراني 63 دولارًا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:05 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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تراجع النفط إلى مستوى 63 دولارًا اليوم الثلاثاء، مع تلاشي المخاوف في الوقت الحالي من أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط تزداد وتؤثر على إمدادات النفط، مما يضاعف من تأثير ضعف توقعات الطلب.

وذكرت وكالة رويترز، استحوذت إيران على ناقلة نفط بريطانية في أواخر الأسبوع الماضي على قلقها بشأن انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس تدفقات الإمدادات العالمية، وارتفع النفط الخام بأكثر من 1٪ يوم الاثنين.

واليوم الثلاثاء، انخفض خام برنت LCOc1 40 سنتًا إلى 62.86 دولارًا وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 20 سنتًا إلى 56.02 دولارًا.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرزبنك "استجابة أسعار النفط للاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية من قبل القوات الإيرانية المسلحة بالقرب من مضيق هرمز قد خفت حدتها بشكل مثير للدهشة حتى الآن".

وأشارت الوكالة أن أغلبية المشاركين في سوق النفط، مقتنعون بأنه لن يكون هناك صراع مفتوح بين الغرب وإيران".

وتأتي التوترات في الوقت الذي تهدف فيه الولايات المتحدة إلى قطع صادرات النفط الإيرانية وعلى خلفية خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط منذ بداية العام لدعم الأسعار.

وفي غصون ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شركة صينية، التي قامت بشراء النفط الايراني على الرغم من العقوبات الأمريكية على إيران.

وأثرت التوقعات الأضعف للطلب على النفط بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي على الأسعار، التي لا تزال مرتفعة بنسبة 18 % في عام 2019 بدعم من اتفاق الإمداد الذي تقوده أوبك.
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