إيهود باراك يعتذر للفلسطينيين في الداخل المحتل

أعلن إيهود باراك، رئيس الوزراء السابق للاحتلال الإسرائيلي، اعتذاره عن أحداث أكتوبر عام 2000، التي أسفرت عن استشهاد 13 مواطنا فلسطينيا في الداخل المحتل، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وقال إيهود، اليوم الثلاثاء،: "أتحمل مسئولية كل ما حدث خلال فترة رئاستي للحكومة، ومن ضمنها أحداث أكتوبر عام 2000، وأعرب عن أسفي واعتذاري أمام العائلات وأمام المجتمع، فلا يجب أن تحدث مثل هذه الأمور".



واستشهد 13 فلسطينيا خلال الاحتجاجات التي اندلعت ردا على اقتحام أرئيل شارون، رئيس المعارضة الإسرائيلية آنذاك، المسجد الأقصى المبارك.



وتأتي خطوة باراك، الذي كان رئيسا للحكومة حينها، كجزء من جهوده، للانضمام إلى الأحزاب اليسارية في الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة، التي ستجري في سبتمبر المقبل.