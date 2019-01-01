"الروم الكاثوليك" يعين الأب بيو ادمون وكيلًا للبطريركية

عين صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك الأب بيو ادمون فرح وكيلا بطريركيا في بطريركية الروم الكاثوليك بالقاهرة، بالإضافة إلى تكليفه بالخدمة الرعوية بتعينه راعيا لكنيسة سيدة البشارة في شبرا ومساعدا لكاهن الكاتدرائية.



كما هنأ العبسى، الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للإخوة الأصاغر لانتخابه رئيسا وخادما للرهبنة الفرنسيسكانية مقدما له الشكر علي تعاونه الكنسي وتضامنه الأخوى.

