"مصر الخير" تشارك بمنتجات متطورة للغارمين فى معرض الساحل الشمالى

شاركت مؤسسة مصر الخير اليوم، بأكبر معارض الساحل الشمالي للمنتجات المصرية الذي يقام بشكل سنوي بسيدي عبدالرحمن، وذلك في إطار التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا والغارمين.



وشهد جناح مؤسسة مصر الخير إقبالا شديدا على المنسوجات والكليم، خاصة في العرض التجريبي للمنتجات الحديثة من الكليم التي سوف تنطلق قريبا، حيث تميز بإبداع في التصميمات الحديثة، فضلًا عن منتجات شمال سيناء وتميزها بأفكار مبتكرة ينفذها برنامج الغارمين لتوفير فرص عمل من خلال تدريب وتشغيل هذه الفئات على الصناعات الحرفية المصرية والتراثية في مجالات السجاد، بالإضافة إلى منتجات شمال سيناء.



وقالت سهير عوض، رئيس برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير: "وضعنا رؤية مختلفة لتطوير المنتجات وتسويقها في إطار خطة طموحة للتمكين الاقتصادي، وإطلاق منتجات ذات جودة عالية من ناحية الخامات والمنسوجات التي ساعدتنا فيها وزارة التضامن الاجتماعي ودعمها لمنتجاتنا بخامات الحرير، واستطعنا تنفيذ سجاد من الحرير على أعلى مستوى والتصميمات الحديثة وتطوير المنتجات لتصبح منافسا قويا في السوق المصرية وخارجها، حيث جرى الاتفاق مع كبرى الشركات المتخصصة في التصاميم والتسويق للخروج بمنتجاتنا لتصبح "براند"، ولم تقف طموحاتنا عند المشاركة فقط، بل نتطلع لوضع خطة للتمكين الشامل بمعني إعادة صياغة لحياة هؤلاء الأسر من الناحية الاجتماعية والصحية والتعليمية لأولادهم ودعمهم في مراحل التعليم، لسد فجوة الجهل والأمية التي يعانون منها.



وأخذنا على عاتقنا في برنامج الغارمين أن نفتح بابا جديدا في حياة هؤلاء الأسر، سواء الغارمين أو الأسر الأكثر احتياجًا، فبدأنا برحلة تدريب وتعليم الحرف اليدوية، حتى تصبح لديهم مهنة تفتح لهم باب الرزق، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق المنافسة الحقيقية، وقمنا بتوقيع بروتوكولات مع الجامعات للوصول إلى أعلى مستوى من التحديث العلمي في صناعة المنسوجات والسجاد والكليم".



واختتم عوض: "بالفعل بدأنا من خلال مصانع بالإسكندرية للسجاد والحرير الفاخر ومصانع أطفيح لإنتاج الكليم بأحدث التصميمات المتطورة والمبتكرة، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من مصانع الصعيد لإنتاج الشيلان المشهورة بها، بالإضافة لوضع برنامج خاص لأهالي شمال سيناء من خلال تنمية الحرف السيناوية الشهيرة وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المصرية والدولية".



وأضافت سهير عوَض: أننا نستعد حاليًا لإنشاء مراكز للتدريب على صناعة السجاد والحرف اليدوية لإعطاء شهادة خبرة معتمدة تساعده على العمل سواء في مصانع مصر الخير أو أي مصانع وورش أخرى في المحافظات.