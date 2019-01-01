تقرير أمريكي: "جونسون" يفضل سياسات ترامب تجاه إيران

قالت شبكة "سي بي إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حزب المحافظين الجديد، بوريس جونسون، يقود بريطانيا في خضم أزمتها مع إيران.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن مجلس العموم البريطاني انتخب جونسون ليدير أزمة بلاده مع إيران، لافتة إلى أن المواجهة بين إيران والغرب تتمثل في أزمة جيوسياسية.



ومن المتوقع أن ينجح جونسون في حل أزمة بلاده مع إيران، وربما يفضل "وزير الخارجية السابق" سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.



في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن ناقلة النفط البريطانية هددت السلامة داخل مضيق هرمز.