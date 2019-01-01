الخارجية: ثورة يوليو أرست أسس انطلاق مصر للأمام

هنأ المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الشعب المصري بحلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، لافتًا إلى أنها ثورة إرساء أسس انطلاق مصر إلى الأمام.



وقال حافظ، في تدوينة له عبد صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": في ذكرى ⁧‫#ثورة_٢٣_يوليو_المجيدة‬⁩.. ثورة إرساء أُسس انطلاق مصر إلى الأمام، بدءًا من ⁧‫#نيل_الاستقلال‬⁩ ودعم الأشقاء في ⁧‫#مكافحة_الاستعمار‬⁩، وصولًا إلى بناء منظومة ⁧‫#العدالة_الاجتماعية‬⁩ بمصر.. نتوجّه بتحية إجلال وفخر إلى ⁧‫#شعب_مصر_الكريم‬⁩ ونضاله العظيم".

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‫واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تدوينته بتحية "تحيا مصر".‬



في هذا الصدد، أقامت سفارات مصر في الخارج حفلات استقبال بمناسبة اليوم الوطني لمصر، بحضور ممثلين للدول المضيفة وأعضاء الجالية المصرية في هذه الدول.



وبهذه المناسبة، أكد الرئيس السيسى أن ثورة ٢٣ يوليو ضربت مثالًا على وعى الشعب المصرى العظيم، ورغبتهم الشديدة فى بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة.