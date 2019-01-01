موجة حارة أخرى تضرب أجزاء كبيرة من أوروبا هذا الأسبوع

قالت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن أجزاء كبيرة من أوروبا سوف تشهد موجة حارة أخرى هذا الأسبوع، مع توقع بأن يتم تسجيل أرقام جديدة".



وأوضحت نوليس - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أجزاء من ألمانيا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج)، وذلك في ذروة الموجة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.



وأشارت إلى أن فرنسا سجلت الليلة الماضية عددا من سجلات درجات الحرارة الدنيا في الجنوب الغربي بما في ذلك 24.8 في (بوردو) و24.6 في (تولوز).. منوهة إلى أن معظم فرنسا في حالة تأهب من المستوى الثالث، تحسبا لموجة الحرارة الجديدة، وكذلك سويسرا وبلجيكا وهولندا وجميعها في حالة تأهب قصوى.



وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أنه وبحسب هيئة الأرصاد الفرنسية، فإن موجة الحر ستزيد من حدة الجفاف خاصة وأنها لم تمطر منذ نهاية موجة الحر الأخيرة في بداية يوليو، لافتة إلى أن خدمة الأرصاد الجوية في اسبانيا تتوقع درجات حرارة أعلي من 40 مئوية، محذرة من مخاطر حرائق في جزء كبير من البلاد، وأن الحرائق في البرتغال ستمتد، موضحا أن المناطق المحترقة زادت بحوالي ألفي هكتار نحو الشمال الشرقي للبلاد.