الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

موجة حارة أخرى تضرب أجزاء كبيرة من أوروبا هذا الأسبوع

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 01:28 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
قالت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن أجزاء كبيرة من أوروبا سوف تشهد موجة حارة أخرى هذا الأسبوع، مع توقع بأن يتم تسجيل أرقام جديدة".

وأوضحت نوليس - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أجزاء من ألمانيا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج)، وذلك في ذروة الموجة غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.

وأشارت إلى أن فرنسا سجلت الليلة الماضية عددا من سجلات درجات الحرارة الدنيا في الجنوب الغربي بما في ذلك 24.8 في (بوردو) و24.6 في (تولوز).. منوهة إلى أن معظم فرنسا في حالة تأهب من المستوى الثالث، تحسبا لموجة الحرارة الجديدة، وكذلك سويسرا وبلجيكا وهولندا وجميعها في حالة تأهب قصوى.

وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أنه وبحسب هيئة الأرصاد الفرنسية، فإن موجة الحر ستزيد من حدة الجفاف خاصة وأنها لم تمطر منذ نهاية موجة الحر الأخيرة في بداية يوليو، لافتة إلى أن خدمة الأرصاد الجوية في اسبانيا تتوقع درجات حرارة أعلي من 40 مئوية، محذرة من مخاطر حرائق في جزء كبير من البلاد، وأن الحرائق في البرتغال ستمتد، موضحا أن المناطق المحترقة زادت بحوالي ألفي هكتار نحو الشمال الشرقي للبلاد.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

فيديو مروع لشاب يشعل النار في والده بالبحيرة.. ومصادر أمنية: لم يصلنا بلاغ حتى الآن

منذ حوالي 14 ساعة

كهربا يتحدث للمرة الأولى عن مصيره في الزمالك وموقفه من الأهلي (حوار)

منذ أقل من ساعة

حكاية ليلة لم ينم فيها "ناصر".. طلقات في قصر الملك

منذ حوالي 6 ساعات

السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

ads

الصور

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

ads

الأكثر قراءة

"إينى" تعلن عن اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية فى مصر

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

ستوديو

رئيس بعثة الحج يعلن الترتيبات النهائية لتفويج الحجاج (فيديو)

غدًا.. "بلاك تيما" يحيى حفلًا على المسرح الرومانى فى الإسكندرية

انتصار السيسى تهنئ المصريين بذكرى ثورة 23 يوليو

السفير السعودى بالقاهرة: مدينة الإنتاج منارة الإشعاع الإعلامى فى المنطقة

ads

رياضة

ميسي يتصدر ترتيب الأعلى في الأجور الأسبوعية عالمياً

إنتر ميلان يحسم مستقبل بيريسيتش

الأهلي يخوض غدًا المباراة الـ 14 أمام فرق يدربها لاعبوه السابقون

أرسنال يعود بعرض جديد لضم زاها

الرئيس نيوز

ارتفاع أسعار النفط على وقع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

كابول ترد على تهديدات ترامب: غير مسموح لك تحديد مصير الافغانيين

بريطانيا: فوز جونسون بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا

دويتش فيله تسخر من نوايا بريطانيا تعليق رحلاتها الجوية لمصر

منوعات

المهن الخدمية المتخصصة تجذب الشباب الصيني

عكاز "ناجية" من تيتانيك يباع بأكثر من 60 ألف دولار

أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

الرياح تعيد إشعال حرائق غابات في وسط البرتغال

كشكول

تنسيق 2019.. تعرف على برامج الساعات المعتمدة بـ"علوم عين شمس"

تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج "الصيدلة الإكلينيكية" بـ"حلوان"

غلق باب اعتذارات المعلمين عن "ملاحق الدبلوم الفني".. مساء اليوم

مليون جنيه لتزويد ٣٤ مدرسة حكومية بـ"ديسكات" في القاهرة الجديدة

إسلام سياسي

منشق يكشف كيف استغل الإخوان الأزهر الشريف لنشر فكرهم في العالم

زعيم داعش في الصومال يجدد البيعة لـ"البغدادي"

"داعش" يمهد لحرب بين "قسد" وتركيا عبر القذائف المجهولة

انتشال 4800 جثة من مقابر "داعش" الجماعية بعد انتهاء معاركها في الرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

خلف الميري: ثورة يوليو نجحت في تحقيق أهدافها

"الحقوق الواجبة لذوي القدرات الخاصة" بثقافة السويس

ورش فنية ومحاضرات احتفالًا بثورة 23 يوليو بثقافة المنيا

التكوين تطرح النسخة العربية لرواية "الأمواج"

صفحتنا ع الفيس بوك