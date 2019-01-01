ضبط مدير مصنع لإنتاجه سلعا غذائية فاسدة بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية - خلال حملاتهم على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري - من ضبط مدير أحد المصانع غير المرخصة؛ لحيازته وإنتاجه كميات من السلع الغذائية (المكرونة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأفادت معلومات واردة إلى ضباط إدارة شرطة التموين بقيام صاحب مصنع بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية بحيازة وإنتاج كميات من السلع الغذائية (المكرونة) مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج.



وبعد تقنين الإجراءات، تم تفتيش المصنع وضبط طن مستلزمات إنتاج (عجينة مكرونة - كنسة الدقيق)، معبأة داخل أجولة و700 كيلو جرام (مكرونة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشتركة من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحا للبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.