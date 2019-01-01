ضبط مسجل بحوزته 19 كيلو بانجو وحشيش في الدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و9 كيلوجرامات من مخدر البانجو بقصد الاتجار.



أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، اتجار عنصر إجرامي، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات" في المواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 36 طربة حشيش وزنت حوالي 10 كيلوجرامات، 3 لفافات من مخدر البانجو وزنت قرابة 9 كيلوجرامات، 500 قرص مخدر لعقار الترامادول المخدر، مبلغ مالى، وهاتف محمول.



بمواجهة المتهم أمام اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.