الأهلي يخوض غدًا المباراة الـ 14 أمام فرق يدربها لاعبوه السابقون

تحمل المباراة التي سيخوضها الفريق الأول لكرة القم بالنادي الأهلي غدًا الأربعاء أمام "المقاولون العرب" والمؤجلة بينهما من الجولة 33 من الدوري الممتاز الرقم 14 في عدد المباريات التي لعبها الأهلي هذا الموسم أمام فرق يقودها مدربون من أبناء القلعة الحمراء ولعبوا ضمن صفوفه في السابق وعددهم ثمانية مدربين.



وخاض الأهلي هذا الموسم 13 مباراة أمام فرق يقودها نجوم ينتمون للقلعة الحمراء، ونجح في الفوز 9 مرات وتعادل في مواجهتين وخسر في مثلهما، وحصد الأحمر 29 نقطة من إجمالي 39 نقطة.



ومباراة "المقاولون" غدًا حاسمة للأهلي للفوز بدرع الدوري المصري، ويأمل أبناء الجزيرة في تحقيق الفوز لحسم اللقب رسميًا ولكنهم سيواجهون فريق المقاولون الذي يدربه عماد النحاس لاعب الأهلي السابق الذي قاد "المقاولون" لتحقيق الفوز على الأهلي في مباراة الدور الأول.



وفيما يلي رصد لنتائج الأهلي هذا الموسم مع الفرق التي قادها نجوم سابقون ينتمون إلى النادي الأهلي:



حسام حسن: واجه حسام حسن الأهلي 3 مرات هذا الموسم، مع المصري وخسر 2 ـ 0، ومع بيراميدز وفاز 2 ـ 1 كما خسر بهدف نظيف مع سموحة.



مختار مختار: لعب الأهلي ضد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي مرتين هذا الموسم، وانتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي، وفاز الأحمر في الدور الثاني 1-0.



عماد النحاس: خاض لقاء وحيدا أمام الأهلي هذا الموسم وكان مع "المقاولون العرب" وفاز ذئاب الجبل 1-0.



حمادة صدقي: لعب صدقي مباراة وحيدة ضد الأهلي عندما كان مدربا للجونة وفاز الأحمر 2-1.



أحمد سامي: خاض أحمد سامي مباراة واحدة فقط أمام الأهلي عندما كان مدربا للنجوم في الدور الأول وخسر 2-0.



علاء عبدالعال: واجه علاء عبدالعال، المدير الفني للداخلية الأهلي مرتين هذا الموسم، وتعادل في الدور الأول 2-2 وخسر في الدور الثاني 3-1.



علي ماهر: لعب علي ماهر ضد الأهلي مرتين كمدرب لإنبي وخسر في المباراتين في الدور الأول 1-2 وفي الدور الثاني 0-2.



رمضان السيد: لعب رمضان السيد مدرب النجوم ضد الأهلي مباراة الدور الثاني، والتي خسرها بهدفين نظيفين.