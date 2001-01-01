"جونسون".. رئيس تحرير من أصول إسلامية يقترب من رئاسة وزراء بريطانيا

قرر حزب المحافظين البريطانى، إعلان اسم رئيس الحزب، اليوم الثلاثاء، الذي من المنتظر أن يخلف تيريزا ماي على رأس الحكومة البريطانية، بعد منافسة غير متكافئة بين عدة مرشحين.



ويظل وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الأوفر حظًا، حسب "فرانس برس"، إذ يتقدم بفارق كبير على وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت.



ويفترض أن يلقي رئيس الوزراء الجديد كلمة بعد ساعات من لقائه مع الملكة التي ستكلفه رسميا بتشكيل الحكومة.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول "خليفة ماي" بوريس جونسون.

1- اسمه إلكسندر دي بوريس جونسون، من مواليد 19 يونيو 1964.



2- ولد في نيويورك، وهو من أصول شركسية، وهو صحفي بريطاني وعمدة لندن السابق وينتمي إلى حزب المحافظين السياسي.



3- انتخب عمدة لمدينة لندن منذ عام 2008.



4- عين وزيرًا للخارجية البريطانية في 13 يوليو عام 2016.



5- كان عضو البرلمان لهينلى ورئيسًا لتحرير مجلة المشاهد.



6- تلقى تعليمه في مدرسة بريمروز هيل الابتدائية، ودرس في كامدن المدرسة الأوروبية في بروكسل وكلية إيتون وكلية باليول في أكسفورد.



7- بدأ حياته المهنية في مجال الصحافة مع صحيفة التايمز، وانتقل لاحقًا لصحيفة الديلى تلجراف، حيث أصبح مساعدًا لرئيس التحرير.



8- عين رئيس تحرير مجلة المشاهد فى عام 1999.



9- في انتخابات عام 2001 انتخب لمجلس العموم، وأصبح واحدًا من أبرز السياسيين في البلاد.



10- كتب جونسون العديد من الكتب أيضًا.



11- قبل انتخاب بوريس جونسون، الذي ينتمي لحزب المحافظين في منصب عمدة لندن، حذّر بعض أطراف المجتمع الإسلامي إلى أن فوز جونسون على عمدة المدينة قد يشكّل كارثة بالنسبة إلى لندن والمسلمين فيها.



12- يعتبر جونسون إحدى الشخصيات الأكثر تعقيدًا وتناقضًا في السياسة البريطانية.



13- في العام 2001، انتخب نائبًا في البرلمان للمرة الأولى، ومنذ ذلك الحين، راح دوره كصحفي يتعارض مع دوره كسياسي.



14- اتهم بأنه معاد للإسلام إثر المقال الذي كتبه في "سبيكتايتور"، في يوليو 2005، أي بعد تسعة أيام على وقوع الهجمات الأربع الانتحارية في لندن التي أودت بحياة 52 شخصًا.



15- انتقد جونسون المسلمين، رغم أن جده الأكبر كان تركيًا مسلمًا، يُدعى "كمال بك"، الذي كان وزيرًا للداخلية واغتاله مناصرو مصطفى كمال أتاتورك.