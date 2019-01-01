هيكل: السعودية لها مكانتها الخاصة وتحظى بتقدير كبير من المصريين

أكد أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، أن المملكة العربية السعودية دائمًا لها مكانتها الخاصة لدى الدولة المصرية، وتحظى بتقدير كبير لدى المصريين.



وذكر بيان صادر عن مدينة الإنتاج الإعلامى، اليوم الثلاثاء، أن هيكل التقى بسفير المملكة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلى، بمقر مدينة الإنتاج الإعلامي.



وفي بداية اللقاء، أعرب هيكل عن ترحيبه الكبير بهذه الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات القوية والمتميزة على كل المستويات بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، مشيرًا إلى استعداد المدينة التام للتعاون مع المملكة في كل مجالات الإعلام.



من جانبه، أكد السفير السعودي أن ما شاهده في مدينة الإنتاج الإعلامي يعد شيئًا مبهرًا، قائلًا: "إن المدينة تعد منارة إشعاع إعلامي متكاملة في المنطقة".



وأضاف "أن العلاقات بين مصر والمملكة شهدت طفرة كبيرة في مختلف مجالات التعاون، وأن التنسيق بين البلدين يشهد مستويات غير مسبوقة في كل المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها"، مشيرًا إلى أن الإعلام له دور محوري في تعزيز تلك العلاقات.



وأعرب السفير السعودي عن رغبته الصادقة في التعاون المستقبلي مع مدينة الإنتاج الإعلامي في الفترة القريبة القادمة، مؤكدًا أن مصر حاليًا تشهد طفرة غير مسبوقة على كل الأصعدة، موضحًا أن العديد من الإنجازات قد تحققت في فترة قياسية وبأعلى مستوى من الدقة في العديد من المجالات والمشروعات القومية الكبرى.



وأشار البيان إلى أن هيكل اصطحب السفير السعودي في جولة بالمدينة، شملت مركز إحياء التراث السينمائي واستوديو (دولبي أتموس) ومناطق التصوير المفتوحة، وكذلك استوديوهات قنوات (mbc مصر)، و(صدى البلد)، و(الحياة)، و(أون تي في)، و(النهار)، و(dmc)، كما التقيا عددا من الإعلاميين العاملين في هذه القنوات.