إندونيسيا تبيع صكوكا بقيمة 8 تريليونات روبية

قال مكتب التمويل وإدارة المخاطر في وزارة المالية إن إندونيسيا جمعت ثمانية تريليونات روبية (572.45 مليون دولار) من عطاء لبيع صكوك وهو مبلغ يضاهي الهدف الاسترشادي.



وجاء متوسط العائد المرجح للصكوك المرتبطة بمشروع التي جرى بيعها اليوم الثلاثاء أقل مقارنة مع عائد صكوك بيعت في عطاء سابق في التاسع من يوليو.



وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب في الصكوك 16.48 تريليون روبية.



(الدولار = 13975 روبية)