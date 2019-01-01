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عالم

"هواوي" تلغي 600 وظيفة في واشنطن بعد العقوبات الأمريكية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:59 م
جريدة الدستور
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أعلنت شركة هواوي الصينية عن تسريح أكثر من 70% من موظفيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مركز وحدة الأبحاث التابع لها، الذي يقع مقره في ولاية "تكساس" الأمريكية.

وقالت شركة هواوي- في بيان نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه- إنها ستسرح 600 موظف من أصل 850، أي ما يعادل 70% من موظفيها في الولايات المتحدة، موضحة أنها قررت تسريح الموظفين بسبب إيقاف أعمالها في عدد من المراكز الموزعة في كل من "كاليفورنيا" و"سياتل" و"شيكاجو" و"دالاس"، كما قامت الشركة الصينية بإبلاغ الموظفين الذين ستقوم بتسريحهم.

وأفادت القناة بأن خطوة الشركة الصينية تأتي بعد العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى مقاطعة العمل معها.

وكانت شركة (جوجل) قد أوقفت التعاون مع (هواوي) في مجالات البرمجيات والخدمات الفنية، كما حرمت الشركة الصينية من الوصول إلى التحديثات المتعلقة ببرنامج "أندرويد"، لتقوم الحكومة الأمريكية مؤخرا بإصدار عدد من القوانين المخففة التي تسمح للشركة الصينية بالتعاون مع الشركات الأمريكية وفقا لتصاريح محددة.
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