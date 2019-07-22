شاهد.. مجدي كامل يستعيد ذكريات ثورة 23 يوليو

شارك الفنان مجدي كامل مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام"، من مسلسل "ناصر" عام 2008.وعلق كامل على الفيديو: "ذكرى ثورة 23 يوليو، الزعيم جمال عبدالناصر، يا رب توفيقك".وجسد الفنان مجدي كامل في مسلسل "ناصر" شخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وشاركة الفنان صلاح عبدالله، وسوسن بدر، وشيرين، محمد وفيق، ومن تأليف يسري الجندي، وإخراج باسل الخطيب.وشارك مجدي كامل في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حدوتة مرة"، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وعايدة رياض، محمد شاهين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد.