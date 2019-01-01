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عالم

وزيرة الطاقة اللبنانية: ملتزمون بمتابعة بناء قطاع البترول

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:52 م
جريدة الدستور
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أكدت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، التزام الحكومة بمتابعة بناء قطاع البترول في لبنان على أسس شفافة تسهم في جذب الشركات العالمية إلى الاستثمار فى المياه البحرية اللبنانية.

وقالت وزيرة الطاقة اللبنانية - خلال افتتاحها اليوم أعمال ندوة ترويجية لدورة التراخيص الثانية للتنقيب والاستكشافات النفطية البحرية - إن حفر البئر الاستكشافية الأولى سيكون بنهاية العام الجاري، على أن يعقب ذلك حفر بئر استكشافية ثانية في العام المقبل، وأن كل تلك الأمور تتم بالتعاون مع كل الوزارات المعنية، لتحقيق إنجاز البئر الأولي وصولا إلى الثانية.

وشددت على أن الغاز الطبيعي المتوقع اكتشافه في المياه البحرية اللبنانية يشكل "حجر الزاوية" لخطة معالجة أزمة قطاع الكهرباء التي أقرتها الحكومة مؤخرا.

وأشارت إلى وجود تعاون كبير في مجالات الطاقة مع دول المنطقة، تشمل قبرص للتوصل إلى اتفاقية إطارية لاستخراج البترول من المكامن (الحقول) المشتركة بين البلدين، إلى جانب التواصل المستمر مع مصر للتعاون، لا سيما في ما يتعلق باستثمار خط الغاز العربى من جديد.

وأكدت أن هناك التزامًا من الدولة اللبنانية بالشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بقطاع البترول، منوهة بدور المجلس النيابى فى هذا الصدد بإقراره قانون "دعم الشفافية في قطاع البترول".
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