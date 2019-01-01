مكافحة الفساد بـ"العدل" جهاز فعال لتلقي شكاوى المواطنين

قطاع مكافحة الفساد والشكاوي بوزارة العدل، هو أحد القطاعات المستحدثة بوزارة العدل، يختص بمكافحة الفساد بمحاكم الاستئناف والإبتدائية وجزئياتها، فضلًا عن إعداد الدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة في مجال مكافحة الفساد، وإعداد التقارير الدورية لتنفيذ ذلك، واقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد، وإعداد الدراسات الخاصة بالتجارب الدولية في سبيل مكافحة الفساد، ووضع التوصيات الخاصة بثقافة النزاهة والشفافية.



وتتلقى إدارة القطاع الشكاوي الواردة من الأفراد للوزارة سواء المقدمة منها باليد أو البريد ـ الفاكس ـ البرقيات التلغرافية، وكذلك جميع الشكاوي الواردة من الوزارات وجميع هيئات ومؤسسات الدولة، فضلًا عن الشكاوي الإلكترونية الوارد عن طريق البوابة الإليكترونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان عام رئاسة الجمهورية.



كما تتلقى الشكاوى المقدمة من المستشارين والمقدمة ضدهم وعرضها على وزير العدل، ومتابعة جميع القضايا المرفوعة من الوزارة أو عليها والتنسيق بشأنها مع هيئة قضايا الدولة.



وتتولى فحص جميع الشكاوى الواردة إليها، وذلك بمعرفة الباحثين القانونين والأعضاء الفنيين بالإدارة، حيث يتم توجيه تلك الشكاوى للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها للإفادة بما يتم، كما تتابع الإدارة تلك الشكاوى مع الجهات المختصة.