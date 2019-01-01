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عالم

المجلس الثورى لحركة فتح: القدس قلب المشروع الوطني

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:50 م
جريدة الدستور
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أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتشكل قلب المشروع الوطني.. داعيا شعب فلسطين للتصدي الحازم لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بهدم البيوت والأحياء وفرض التهويد واقتحام الأقصى وعزل القدس عن محيطها ما يستدعي إيلاء القدس ودعم أهلها وصمودهم الأولوية القصوى بكل الخطط والمشاريع والتحركات، وتوحيد المرجعيات للعمل فيها.

وعقد المجلس الثوري دورته السادسة بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله تحت عنوان (دورة الصمود والتحدي لإسقاط مؤامرة صفقة القرن)، وافتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته رئيس الحركة أعمال الدورة بكلمة، أكد فيها ثبات ووحدة الموقف الوطني في مواجهة مؤامرة تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والإصرار على التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، وأهمية رأب الصدع ورص الصفوف لمواجهة هذا التحدي الوجودي المفروض على شعب فلسطين.

كما استمع المجلس لتقارير من أمانة السر واللجنة المركزية ورئيس الوزراء وتدارس العديد من القضايا الداخلية للحركة، وبدأ بإقرار النظام الداخلي المعدل للحركة، وأكمل انتخاب بعض الشواغر في أمانة السر واللجان.

وخلصت مداولات ونقاشات المجلس إلى أن حركة فتح ومعها الكل الفلسطيني تقف في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واستفحال استعماره الاستيطاني وفي مواجهة العدوان المستمر الذي تشنه الإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطيني وحقوقه مع ضرورة الاستمرار في التحرك الإقليمي والدولي بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني للحفاظ على الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، مع التأكيد على عدم التعامل مع الإدارة الأمريكية إلا على هذه القاعدة، وأنه لا بديل عن حل يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس الشرقية عاصمة لها، وعودة وتعويض اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

وبشأن قطاع غزة، قال المجلس "إن استرداد الوحدة الوطنية الجغرافية والسياسية للوطن، يبقى على رأس أولويات فتح، ويعبر المجلس عن استعداد الحركة للتعاطي الإيجابي مع الجهد المصري بهدف تطبيق فوري وكامل لاتفاق 21 أكتوبر 2017، مهيبا بالحكومة لاستمرار عملها لدعم احتياجات أهلنا في المحافظات الجنوبية بكل السبل المتاحة".

وعن العلاقة مع الاحتلال، أكد المجلس أن الحكومة الاسرائيلية قامت وبشكل ممنهج بتقويض كل الاتفاقات الموقعّة مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال المزيد من الاستيطان واستهداف القدس واستمرار حصار غزة وقرصنة أموال المقاصة والزج بآلاف المواطنين في سجون الاحتلال، مما يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة النظر بمجمل العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع قوة الاحتلال والانفكاك الاقتصادي التدريجي عنها، وبما يضمن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.
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