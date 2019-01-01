تفاصيل العثور على جثة فتاة "متفحمة" في أسيوط

نجح قطاع الأمن العام في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة بأسيوط، وضبط مرتكب الواقعة.



تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة فتاة حاصلة على دبلوم، 27 سنة، مقيمة بدائرة قسم ثان أسيوط، داخل كمية من العيش أسفل طريق أسيوط الجديد- الفتح بدائرة المركز، شبه متفحمة وملابسها محترقة.



تم تشكيل فريق بحث بالتنسبق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، 28 سنة، مُقيم بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على التخلص منها، وفي سبيل تنفيذ مخططه استدرجها لمكان العثور، وخنقها، فأودى بحياتها، واستولى على حقيبتها وأشعل النيران بجثتها، وأرشد عن حقيبة اليد الخاصة بالمجني عليها وبها متعلقاتها الشخصية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.