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عالم

موسكو: دورية جوية روسية صينية لأول مرة فوق آسيا والمحيط الهادى

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:48 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين الروس والصينيين قاموا، اليوم الثلاثاء، بأول دورية جوية بطائرات بعيدة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادى، مؤكدة أن التحليق كان وفق القانون الدولى ولم ينتهك أى أجواء.

وأشارت الدفاع الروسية- في بيان- إلى أن القوات الجوية الفضائية الروسية قامت بالاشتراك مع سلاح الجو الصينى بأول دورية جوية مشتركة بواسطة طائرات بعيدة المدى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف البيان: "أنه أثناء أداء المهام التزمت طائرات كلا البلدين بأحكام القانون الدولى، ولم يحدث أي انتهاك لأجواء دول أخرى".

وأكد بيان الدفاع الروسية، أن الدورية الجوية المشتركة جرت في إطار تنفيذ خطة التعاون العسكري بين روسيا والصين لعام 2019، مشددة على أن هذه الفعالية ليست موجهة ضد بلدان ثالثة.
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