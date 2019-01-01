الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

بلومبيرج: "بلد ثالث" قد يكون طرفًا في الحرب بين أمريكا وإيران

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:48 م
جريدة الدستور
منار أحمد
طباعة
ads
سلطت وكالة بلومبيرج البريطانية، اليوم الثلاثاء، الضوء على تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الحرب بينهما يمكن أن تقام على أرض بلد ثالث به قوات للبلدين وهو العراق.

وأشارت الوكالة إلى أن على ما يقرب من 5200 جندي أمريكي متمركزين في العراق، كما أن الآلاف من الميليشيات الشيعية والمدعومة من إيران موجودة بالبلد نفسه، كما أن العديد من المسؤولين المتعاطفين مع بغداد موجودين في طهران.

ونقلت الوكالة عن مدير المشروع الإيراني في المجموعة الدولية للازمات، علي فايز، أن هذا الواقع المعقد يترك المسؤولين العراقيين في وضع صعب وهم يتنقلون في العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وعلاقاتهم السياسية والدينية مع إيران.

وقال فايز في مقابلة مع الوكالة عبر الهاتف من واشنطن: "لا يمكن للحكومة العراقية أن تنفر أي من الطرفين"،"هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلها تجد نفسها الآن بين صخرة ومكان صعب".

وكانت قد سحبت الولايات المتحدة موظفين غير طواريء من سفارتها في بغداد، التي تعتبر أكبر سفارة في العالم، فضلًا عن إغلاق قنصليتها في البصرة في أواخر العام الماضي، بالاضافة الي قلق المسؤولين من أن إيران تقوض السلطة المركزية للعراق.

وقامت شركة إكسون موبيل بإجلاء موظفيها الأجانب مؤقتًا من معسكر بالقرب من حقل غرب القرنة النفطي في البصرة بجنوب العراق بعد هجوم صاروخي قريب.

وفي يونيو أصابت الصواريخ مجمعًا رسميًا في مدينة الموصل بشمال العراق ومعسكر التاجي العسكري بالقرب من بغداد، وكلاهما يضم مستشارين عسكريين أمريكيين، وفقًا لتقارير صحفية محلية.

وقال جوان بولاشيك القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إن بعض الميليشيات "المارقة" المدعومة من إيران "تتآمر ضد المصالح الأمريكية وتخطط لعمليات يمكن أن تقتل الأمريكيين وشركاء التحالف والعراقيين".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

مصرع طالبة بكلية الصيدلة سقطت من أعلى منزلها بالبحيرة

منذ ساعة و 19 دقيقة

فرج عامر يكشف حقيقة بيع محمد أبوجبل وحسام حسن

منذ يوم

"الزمالك اليوم" مهدد بالإيقاف.. اجتماع لحسم العقوبات بالأعلى للإعلام

منذ حوالي 3 ساعات

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

ads

الصور

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

ads

الأكثر قراءة

"إينى" تعلن عن اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية فى مصر

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

ستوديو

شاهد.. 3 سيدات في عرض باليه سويسري على ارتفاع 2200 متر

لقطات مؤثرة لـ "نسر" غير قادر على الطيران (فيديو)

رئيس بعثة الحج يعلن الترتيبات النهائية لتفويج الحجاج (فيديو)

غدًا.. "بلاك تيما" يحيى حفلًا على المسرح الرومانى فى الإسكندرية

ads

رياضة

"غزل المحلة" يتعاقد رسميا مع 14 لاعبا استعدادا للموسم الجديد

غدا.. منتخب مصر لليد "مواليد 98" يواجه صربيا بدور الـ16 ببطولة العالم

ميسي يتصدر ترتيب الأعلى في الأجور الأسبوعية عالمياً

إنتر ميلان يحسم مستقبل بيريسيتش

الرئيس نيوز

تعرف على أول تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بعد انتخابه

ارتفاع أسعار النفط على وقع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

كابول ترد على تهديدات ترامب: غير مسموح لك تحديد مصير الافغانيين

بريطانيا: فوز جونسون بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا

منوعات

المهن الخدمية المتخصصة تجذب الشباب الصيني

عكاز "ناجية" من تيتانيك يباع بأكثر من 60 ألف دولار

أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

الرياح تعيد إشعال حرائق غابات في وسط البرتغال

كشكول

تنسيق 2019.. تعرف على برامج الساعات المعتمدة بـ"علوم عين شمس"

تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج "الصيدلة الإكلينيكية" بـ"حلوان"

غلق باب اعتذارات المعلمين عن "ملاحق الدبلوم الفني".. مساء اليوم

مليون جنيه لتزويد ٣٤ مدرسة حكومية بـ"ديسكات" في القاهرة الجديدة

إسلام سياسي

منشق يكشف كيف استغل الإخوان الأزهر الشريف لنشر فكرهم في العالم

زعيم داعش في الصومال يجدد البيعة لـ"البغدادي"

"داعش" يمهد لحرب بين "قسد" وتركيا عبر القذائف المجهولة

انتشال 4800 جثة من مقابر "داعش" الجماعية بعد انتهاء معاركها في الرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

خلف الميري: ثورة يوليو نجحت في تحقيق أهدافها

"الحقوق الواجبة لذوي القدرات الخاصة" بثقافة السويس

ورش فنية ومحاضرات احتفالًا بثورة 23 يوليو بثقافة المنيا

التكوين تطرح النسخة العربية لرواية "الأمواج"

صفحتنا ع الفيس بوك