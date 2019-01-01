بلومبيرج: "بلد ثالث" قد يكون طرفًا في الحرب بين أمريكا وإيران

سلطت وكالة بلومبيرج البريطانية، اليوم الثلاثاء، الضوء على تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الحرب بينهما يمكن أن تقام على أرض بلد ثالث به قوات للبلدين وهو العراق.



وأشارت الوكالة إلى أن على ما يقرب من 5200 جندي أمريكي متمركزين في العراق، كما أن الآلاف من الميليشيات الشيعية والمدعومة من إيران موجودة بالبلد نفسه، كما أن العديد من المسؤولين المتعاطفين مع بغداد موجودين في طهران.



ونقلت الوكالة عن مدير المشروع الإيراني في المجموعة الدولية للازمات، علي فايز، أن هذا الواقع المعقد يترك المسؤولين العراقيين في وضع صعب وهم يتنقلون في العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وعلاقاتهم السياسية والدينية مع إيران.



وقال فايز في مقابلة مع الوكالة عبر الهاتف من واشنطن: "لا يمكن للحكومة العراقية أن تنفر أي من الطرفين"،"هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلها تجد نفسها الآن بين صخرة ومكان صعب".



وكانت قد سحبت الولايات المتحدة موظفين غير طواريء من سفارتها في بغداد، التي تعتبر أكبر سفارة في العالم، فضلًا عن إغلاق قنصليتها في البصرة في أواخر العام الماضي، بالاضافة الي قلق المسؤولين من أن إيران تقوض السلطة المركزية للعراق.



وقامت شركة إكسون موبيل بإجلاء موظفيها الأجانب مؤقتًا من معسكر بالقرب من حقل غرب القرنة النفطي في البصرة بجنوب العراق بعد هجوم صاروخي قريب.



وفي يونيو أصابت الصواريخ مجمعًا رسميًا في مدينة الموصل بشمال العراق ومعسكر التاجي العسكري بالقرب من بغداد، وكلاهما يضم مستشارين عسكريين أمريكيين، وفقًا لتقارير صحفية محلية.



وقال جوان بولاشيك القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إن بعض الميليشيات "المارقة" المدعومة من إيران "تتآمر ضد المصالح الأمريكية وتخطط لعمليات يمكن أن تقتل الأمريكيين وشركاء التحالف والعراقيين".