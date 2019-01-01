أرسنال يعود بعرض جديد لضم زاها

عاد نادي أرسنال الإنجليزى، بعرض جديد من أجل إقناع كريستال بالاس، بالتخلي عن جناحه الإيفواري ويلفريد زاها، هذا الصيف.



وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية، بأن أرسنال قدم عرضًا آخر، يتضمن 60 مليون جنيه إسترلينى، بالإضافة لإعارة مهاجمه الشاب ريس نيلسون، لمدة موسم، نظير الحصول على زاها.



وكشفت الصحيفة عن تفاصيل العرض المقدم من المدفعجية، حيث تضمن دفع النادي 50 مليون جنيه إسترلينى نقدًا، إلى جانب 10 ملايين جنيه إسترليني كحوافز إضافية، بالإضافة لإعارة نيلسون.



ورغم ذلك، قابل كريستال بالاس العرض بالرفض، مطالبًا بالحصول على 80 مليون جنيه إسترلينى نظير بيع اللاعب، صاحب الـ26 عامًا.



وكان أرسنال قد تقدم بعرض سابق نظير الحصول على توقيع زاها، لكن بالاس قابله أيضًا بالرفض.



ولا يملك المدرب الإسباني أوناي إيمري، ميزانية مفتوحة، وهو ما يدفعه للإنفاق بحذر فى الميركاتو الصيفى، خاصة بعد فشل فريقه فى التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.