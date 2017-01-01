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حوادث

تفاصيل ضبط أخطر قضية فساد فى الإسكندرية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:47 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط ثلاثة من موظفي الأحياء بالإسكندرية؛ لاتهامهم بالتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال جهة عملهم.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، تفيد بارتكاب أربعة من مسئولي أحد الأحياء بالإسكندرية مخالفات مالية تتمثل في صرف بدل العطلات عن أيام الجمعة والسبت ومكافآت الإعلانات والتزوير والتلاعب في المستندات.

وأضافت المعلومات، أنه خلال الفترة من 2018 حتى 2019 استغلوا موقعهم الوظيفي والإضرار بأموال جهة عملهم والاشتراك فيما بينهم في تزوير سجل أيام عطلات الجمعة والسبت، واصطناع سجل آخر أثبتوا فيه أسماء موظفين بأعلى أساسى مرتب داخل الحي، ولم يحضروا للعمل حتى يتم صرف مبالغ مالية لهم غير مستحقة عن تلك الأيام بالمخالفة للحقيقية، وتمكنوا من خلال ذلك صرف مبالغ مالية بلغ إجماليها 265 ألفا و572 جنيهًا، خلال تلك الفترة.

وأكدت المعلومات، أن اثنين منهم أدرجوا أسماء موظفين من إدارات غير مستحقة لصرف مكافأة الإعلانات بالمخالفة للحقيقة وتمكنا من خلال ذلك من صرف مبلغ 37 ألفا و790 جنيهًا، دون وجه حق، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها 303 آلاف و362 جنيهًا، الأمر الذي أدى إلى الإضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال جهة عملهم.

وبسؤال أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أعمال المتحرى عنهم، أكدوا صحة ما توصلت إليه التحريات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الإسكندرية تم ضبط ثلاثة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمة الرابعة السابق اتهامها في قضيتي رشوة واستغلال النفوذ والمحبوسة حاليًا على ذمة إحدى القضايا.

وأبدى المتهمون استعدادهم لسداد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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