الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:46 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
طباعة
ads
قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تجديد حبس 7 متهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 231 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعد ورود تحريات بانضمامهم إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

منذ يوم

مصدر مقرب من الخطيب يكشف تفاصيل صفقات الأهلي المرتقبة

منذ يوم

البدرى يتقدم باستقالته من بيراميدز ويعود للتدريب

منذ حوالي 13 ساعة

مصرع طالبة بكلية الصيدلة سقطت من أعلى منزلها بالبحيرة

ads

الصور

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

ads

الأكثر قراءة

"إينى" تعلن عن اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية فى مصر

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

ستوديو

شاهد.. 3 سيدات في عرض باليه سويسري على ارتفاع 2200 متر

لقطات مؤثرة لـ "نسر" غير قادر على الطيران (فيديو)

رئيس بعثة الحج يعلن الترتيبات النهائية لتفويج الحجاج (فيديو)

غدًا.. "بلاك تيما" يحيى حفلًا على المسرح الرومانى فى الإسكندرية

ads

رياضة

"غزل المحلة" يتعاقد رسميا مع 14 لاعبا استعدادا للموسم الجديد

غدا.. منتخب مصر لليد "مواليد 98" يواجه صربيا بدور الـ16 ببطولة العالم

ميسي يتصدر ترتيب الأعلى في الأجور الأسبوعية عالمياً

إنتر ميلان يحسم مستقبل بيريسيتش

الرئيس نيوز

تعرف على أول تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بعد انتخابه

ارتفاع أسعار النفط على وقع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

كابول ترد على تهديدات ترامب: غير مسموح لك تحديد مصير الافغانيين

بريطانيا: فوز جونسون بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا

منوعات

المهن الخدمية المتخصصة تجذب الشباب الصيني

عكاز "ناجية" من تيتانيك يباع بأكثر من 60 ألف دولار

أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

الرياح تعيد إشعال حرائق غابات في وسط البرتغال

كشكول

تنسيق 2019.. تعرف على برامج الساعات المعتمدة بـ"علوم عين شمس"

تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج "الصيدلة الإكلينيكية" بـ"حلوان"

غلق باب اعتذارات المعلمين عن "ملاحق الدبلوم الفني".. مساء اليوم

مليون جنيه لتزويد ٣٤ مدرسة حكومية بـ"ديسكات" في القاهرة الجديدة

إسلام سياسي

منشق يكشف كيف استغل الإخوان الأزهر الشريف لنشر فكرهم في العالم

زعيم داعش في الصومال يجدد البيعة لـ"البغدادي"

"داعش" يمهد لحرب بين "قسد" وتركيا عبر القذائف المجهولة

انتشال 4800 جثة من مقابر "داعش" الجماعية بعد انتهاء معاركها في الرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

خلف الميري: ثورة يوليو نجحت في تحقيق أهدافها

"الحقوق الواجبة لذوي القدرات الخاصة" بثقافة السويس

ورش فنية ومحاضرات احتفالًا بثورة 23 يوليو بثقافة المنيا

التكوين تطرح النسخة العربية لرواية "الأمواج"

صفحتنا ع الفيس بوك