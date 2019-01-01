تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تجديد حبس 7 متهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 231 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعد ورود تحريات بانضمامهم إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون.