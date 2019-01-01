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تقارير ومتابعات

احذر الرياء.. نصائح دار الإفتاء لحجاج بيت الله الحرام

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:46 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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مع اقتراب موسم الحج، تحرص دار الإفتاء المصرية، دومًا على تقديم النصائح لحجاج بيت الله الحرام، منعًا من وقوعهم في أي خطأ قد يؤثر عليهم، كما تسعى دار الإفتاء دائمًا إلى تسهيل عملية الحج على الحجاج، وهو ما جعلها تنشر عددًا من النصائح لحجاج بيت الله الحرام على صفحتها عبر موقع "فيسبوك".

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الحاج، أن يحرص على أن تكون نفقة حجته حلالًا، وأن يبتعد عن كل ما يشغل القلب ليكن قلبه ساكنا، مطمئنًا، مملوءًا بالذكر، فارغًا من الهوى، وأن يتٌب إلى الله ويرد المظالم إلى أهلها، ويقضى ديونه ويترك نفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت رجوعه.

وتابعت دار الإفتاء موجهة نصائحها للحجاج: "احرص وأنت فى حجك على طيب الكلام وإطعام الطعام، وإظهار محاسن الأخلاق، فإن السفر يخرج خفايا الباطن، وتذكر عندما تلبس ملابس الإحرام فى الحج وكل من حولك يرتدى زيًا موحدًا، أنه لا فرق بينك وبين غيرك أمام الله إلا بطاعته".

وأضافت دار الإفتاء المصرية: "استحضر عظمة الله تعالى، واحذر الرياء والسمعة لئلا تفسد عملك، إذا رأيت البيت الحرام، فاشكر الله تعالى على تبليغك رتبة الوافدين إليه، ولا يجوز لك التزاحم والتصارع فى أفضل بقاع الأرض، وتذكر أن من مقاصد الحج تنقية القلب وتربية النفس على الصبر والطاعة".

ومن بين نصائح دار الإفتاء للحجاج: "ترفق فى أداء المناسك لكيلا تؤذى أحدًا، ويسن الهرولة للرجولة فى الطواف دون النساء، والحج من أفضل العبادات عند الله تعالى فلا تتكلم إلا بخير، وعند وقوفك بعرفة تذكر موقف القيامة وازدحام الخلق، وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم، واجتماع الأمم فى ذلك الموطن واستشفاعهم، وإذا رميت الجمار، فاقصد بذلك الانقياد للأمر، وإظهار الرق والعبودية ومجرد الامتثال من غير حظ النفس، وترفق عند رمى الجمرات لعدم إيذاء الآخرين، وتخير أصغر الحصى، وعند زيارتك المدينة، تذكر أنها البلدة التى اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وشرع إليها هجرته وجعل فيها بيته".

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