"الإعلاميين" تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو

وجه الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، تهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.



جاء نص التهنئة كالتالى: بمشاعر صادقة ملؤها التقدير والاحترام لشعب مصر العظيم، تتقدم نقابة إعلاميى مصر، بأرق التهاني لمصر والمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التي أرست مبادئ العدالة الاجتماعية، والحرية من وطأة الاستعمار، واسترداد الشعب كرامته وتقرير مصيره وبناء مستقبله، وأضاءت دروب الحرية لكثير من شعوب العالم كى تسير على طريق النمو والتقدم بأيدي أبنائها المخلصين.



وبهذه المناسبة تتقدم نقابة الإعلاميين بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولكل القادة والضباط والجنود أبطال جيش مصر البواسل الذين يضربون المثل دائمًا فى الانحياز لمصلحة الوطن وإرادة الشعب.