الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية.



وقال نادي الأسير إن أربعة فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم، واثنين من كل من رام الله وقلقيلية، فيما جرى اعتقال فلسطيني واحد من كل من نابلس والخليل.



من ناحية أخرى، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين إن الأسير مصطفى عطية جبريل حسنات (21 عاما) من مخيم الدهيشة، بمحافظة بيت لحم، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 23 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.



والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو نقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم تثبت ضدهم مخالفات معينة، بحيث إنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.



وبينت الهيئة- في تقرير اليوم الثلاثاء- أن تدهورا طرأ على الحالة الصحية للأسير حسنات، القابع حاليا في عزل معتقل "أوهلي كيدار"، ويشتكي من أوجاع حادة في المعدة ودوخة وفقد من وزنه 17 كجم.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير حسنات بتاريخ 5-6-2018، وصدرت بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري حتى اللحظة، وهو مصاب عدة مرات برصاص جيش الاحتلال.



يشار إلى أن الأسرى المضربين حاليات إضافة للأسير مصطفى حسنات، هم : جعفر عزالدين (48 عاما) من محافظة جنين، وأحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبومشعل بمحافظة رام الله، وأسيران من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، وهما محمد أبوعكر (24 عاما)، وحسن الزغاري، والأسير حذيفة حلبية (28 عاما) من بلدة أبوديس، والأسير سلطان خلوف (38 عاما) من بلدة برقين بمحافظة جنين.