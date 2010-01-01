الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الأمم المتحدة تعلن إصابة نحو 160 ألف طفل ومراهق بالإيدز خلال 2018

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:43 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
أعلن برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" عن إصابة نحو 160 ألف طفل ومراهق بالفيروس على مستوى العالم خلال العام الماضي.

وأعلن البرنامج الأممي في مؤتمر عالمي بالمكسيك أمس الاثنين، أن الجزء الأكبر من هذه الإصابات حدث في رحم الأم أو أثناء الرضاعة.

وعلى الرغم من أن عدد الإصابات الجديدة بالإيدز بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و14 عاما انخفضت بقوة في البداية منذ عام 2010، فإن المستويات تغيرت خلال الأعوام الماضية، حيث لم يتم تحقيق الهدف المنشود من الأمم المتحدة بألا يتجاوز عدد الإصابات بين الأطفال والمراهقين 40 ألف إصابة فقط في عام 2018.

وقالت مديرة المشروع جونيلا كارلسون: "الإخفاق في تحقيق الأهداف المنشودة لعام 2018 من أجل الحد من عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب الإيدز لدى الأطفال والمراهقين وتوسيع إمكانية الوصول للعلاج المنقذ للحياة، يعد شيئا محبطا ومخيبا للآمال".

وتابعت قائلة: "يتعين علينا اتخاذ إجراء سريعا من أجل عكس هذا الوضع واستعادة الالتزام بإنهاء وباء الإيدز بالنسبة للجيل القادم".

ووفقا لخطط الأمم المتحدة، من المقرر أن يكون عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسب بين الأطفال أقل من 20 ألف حالة حتى عام 2020.

ولكن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بصعوبة بالغة استنادا إلى التطور الحالي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

منذ حوالي 6 ساعات

السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

منذ ساعة و 19 دقيقة

فرج عامر يكشف حقيقة بيع محمد أبوجبل وحسام حسن

منذ يوم

البدرى يتقدم باستقالته من بيراميدز ويعود للتدريب

ads

الصور

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

ads

الأكثر قراءة

"إينى" تعلن عن اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية فى مصر

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

ستوديو

شاهد.. 3 سيدات في عرض باليه سويسري على ارتفاع 2200 متر

لقطات مؤثرة لـ "نسر" غير قادر على الطيران (فيديو)

رئيس بعثة الحج يعلن الترتيبات النهائية لتفويج الحجاج (فيديو)

غدًا.. "بلاك تيما" يحيى حفلًا على المسرح الرومانى فى الإسكندرية

ads

رياضة

"غزل المحلة" يتعاقد رسميا مع 14 لاعبا استعدادا للموسم الجديد

غدا.. منتخب مصر لليد "مواليد 98" يواجه صربيا بدور الـ16 ببطولة العالم

ميسي يتصدر ترتيب الأعلى في الأجور الأسبوعية عالمياً

إنتر ميلان يحسم مستقبل بيريسيتش

الرئيس نيوز

تعرف على أول تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بعد انتخابه

ارتفاع أسعار النفط على وقع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

كابول ترد على تهديدات ترامب: غير مسموح لك تحديد مصير الافغانيين

بريطانيا: فوز جونسون بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا

منوعات

المهن الخدمية المتخصصة تجذب الشباب الصيني

عكاز "ناجية" من تيتانيك يباع بأكثر من 60 ألف دولار

أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

الرياح تعيد إشعال حرائق غابات في وسط البرتغال

كشكول

تنسيق 2019.. تعرف على برامج الساعات المعتمدة بـ"علوم عين شمس"

تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج "الصيدلة الإكلينيكية" بـ"حلوان"

غلق باب اعتذارات المعلمين عن "ملاحق الدبلوم الفني".. مساء اليوم

مليون جنيه لتزويد ٣٤ مدرسة حكومية بـ"ديسكات" في القاهرة الجديدة

إسلام سياسي

منشق يكشف كيف استغل الإخوان الأزهر الشريف لنشر فكرهم في العالم

زعيم داعش في الصومال يجدد البيعة لـ"البغدادي"

"داعش" يمهد لحرب بين "قسد" وتركيا عبر القذائف المجهولة

انتشال 4800 جثة من مقابر "داعش" الجماعية بعد انتهاء معاركها في الرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

خلف الميري: ثورة يوليو نجحت في تحقيق أهدافها

"الحقوق الواجبة لذوي القدرات الخاصة" بثقافة السويس

ورش فنية ومحاضرات احتفالًا بثورة 23 يوليو بثقافة المنيا

التكوين تطرح النسخة العربية لرواية "الأمواج"

صفحتنا ع الفيس بوك