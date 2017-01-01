تأديب الرئيس القانوني بـ"القابضة للصوامع والتخزين"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة رئيس قطاع القضايا والتحقيقات بالشركة القابضة للصوامع والتخزين؛ بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة، وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة، خلال عامي 2017 و2018، وتضمن الحكم براءة مديري التحقيقات والقضايا لعدم اشتراكهما في المخالفات.



تضمن الحكم في القضية رقم 244 لسنة 60 قضائية، مجازاة "معتز محمد مصطفى"، رئيس قطاع القضايا والتحقيقات بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، بعقوبة الإنذار، لإسناده أعمالا قانونية إلى "محمد سمير الجمال" و"حسام عوض بشاي"، المحاميين، بعقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة بالمخالفة لأحكام قانون الإدارات القانونية.



وقضت المحكمة ببراءة "أسامة مصطفى السيد"، مدير إدارة التحقيقات بقطاع القضايا والتحقيقات بالشركة، بعد ثبوت عدم إهماله في الإشراف على أعمال "محمد سمير الجمال" المحامي في التحقيقات، مما ترتب عليه تراخيه في إنهائها دون مبرر.



كما قضت ببراءة "ياسر فتحي عبدالله"، مدير إدارة القضايا المدنية والتعويضات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة، لعدم تقاعسه عن الحصول على موافقة مدير الإدارة القانونية والسلطة المختصة قبل تقديم مذكرة الدفاع بالتسليم بالطلبات في الدعوى رقم 98 لسنة 2016 مدني جزئي قنطرة غرب.