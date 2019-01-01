لاتسيو يحدد السعر النهائي للتخلي عن سافيتش

حدد نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم المبلغ النهائي من أجل التخلي عن اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلال سوق الاننقالات الصيفية الحالية.



وازداد عدد الاندية الاوروبية التي تسعى للحصول على لاعب خط الوسط الصربي خلال الصيف الجاري بعد المستوى الكبير الذي قدمه في الموسم الماضي على الصعيد الفني.



وانضم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لقائمة الأندية التي تسعى للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً ، والذي ارتفع سعره بنسبة كبيرة في الأشهر الماضية.



وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية إن لاتسيو موافق على بيع اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلال هذا الصيف ولكن في حال حصوله على 80 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة أن نادي العاصمة الإيطالية يخطط لبيع سافيتش وإجراء تعاقدات بنصف الثمن من خلال ضم بعض الشباب مثل التركي يوسف يازيجي والهنغاري دومينيك سوبوسلاي.