القبض على دجال نصب على المواطنين بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حدائق القبة من القبض على دجال نصب على عدد من المواطنين وأوهمهم بعلاجهم بالسحر والدجل.



تلقت قوات مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من عدد من المواطنين بتعرضهم للنصب من قبل دجال أوهمهم بعلاجهم بالسحر والدجل مقابل مبالغ مالية. على الفور جرى تشكيل قوة من فريق مباحث القسم، بعمل البحث والتحريات اللازمة تأكدت القوات من صحة المعلومات التى وردت لها، وتمكنت القوات من القبض على المتهم "محمد.ش" 29 عاما، مقيم، وبمواجهته اعترف بالواقعة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.