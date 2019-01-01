التعليم العالي: 115 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 115 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 20192020.



وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الخميس المقبل.



جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري.