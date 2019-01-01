بيراميدز يضم عيسى من المصري البورسعيدي

أعلن بيراميدز المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع إسلام عيسى من النادي المصري البورسعيدي.



وقال النادي عبر صفحته على موقع فيسبوك إن "إدارة نادي بيراميدز أنهت إجراءات التعاقد رسميا مع إسلام عيسي لاعب المصري البورسعيدي للانضمام إلي صفوف الفريق.



"جاء ذلك بعد مفاوضات قادها بنجاح ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات لدعم صفوف الفريق بهذه الصفقة القوية".



ولم يذكر النادي، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري حاليا قبل ثلاث مباريات على نهاية المسابقة، مدة التعاقد أو القيمة المالية للصفقة.



وجاء التعاقد مع عيسى عقب ساعات من اعتذار حسام البدري عن استمراره في رئاسة إدارة الكرة بالنادي.



وأوضح النادي في بيان "تفهم النادي طلب حسام البدري ورغبته في العودة لمجال التدريب في الفترة المقبلة بعد المجهود الضخم الذي بذله مؤخرًا وكان سببًا مع القائمين على إدارة النادي في وصول الفريق لهذه المرتبة بين كبار الكرة المصرية".