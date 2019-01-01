الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار رطب.. والقاهرة 37 درجة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:49 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 
الصغرى العظمى
القاهرة 26 37
شبين الكوم 25 36
طنطا 25 35
دمنهور 25 33
الإسكندرية 25 32
بلطيم 24 31
مطروح 23 30
السلوم 21 31
سيوة 23 37
بورسعيد 24 33
دمياط 25 31
الزقازيق 25 36
الإسماعيلية 24 36
السويس 24 37
العريش 22 32
رفح 23 32
رأس سدر 25 36
نخل 18 37
نويبع 29 37
طابا 24 35
كاترين 17 34
الطور 26 33
شرم الشيخ 29 40
الغردقة 28 39
مرسى علم 30 38
الفيوم 24 38
بنى سويف 24 39
المنيا 24 39
أسيوط 26 39
سوهاج 24 39
قنا 26 41
الأقصر 26 41
أسوان 28 41
أبوسمبل 25 40
الوادى الجديد 27 40
شلاتين 24 38
أبورماد 25 39
حلايب 26 35
رأس حدربة 27 38

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 29 44
المدينة 27 44
الرياض 27 45
المنامة 32 38
أبوظبى 34 42
الدوحة 32 38
الكويت 33 47
دمشق 18 38
بيروت 26 30
عمان 19 34
القدس 19 31
غزة 22 31
بغداد 28 47
مسقط 29 31
صنعاء 17 30
الخرطوم 27 40
طرابلس 22 30
تونس 21 34
الجزائر 22 30
الرباط 20 28
نواكشوط 24 30


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 14 30
اسطنبول 20 28
اسلام اباد 28 37
نيودلهى 28 35
جاكرتا 23 33
بكين 25 36
كوالالمبور 24 32
طوكيو 23 30
أثينا 24 32
روما 22 36
باريس 23 38
مدريد 24 39
برلين 18 32
لندن 21 31
مونتريال 14 26
موسكو 16 21
نيويورك 22 30
واشنطن 20 25
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة الا ربع

غدًا.. الأهلى يلتقى المقاولون العرب فى مباراة حسم لقب الدورى الممتاز

منذ أقل من ساعتين

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

منذ يوم

"الزمالك اليوم" مهدد بالإيقاف.. اجتماع لحسم العقوبات بالأعلى للإعلام

منذ ساعة و 28 دقيقة

بالصور.. ريبيري يشجع على السياحة في مصر

ads

الصور

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

ads

الأكثر قراءة

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

مصرع طالبة بكلية الصيدلة سقطت من أعلى منزلها بالبحيرة

ستوديو

بـ"العباءة".. نجوى كرم تتجول فى شوارع السعودية (شاهد)

شاهد.. نرمين ماهر بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

أصالة تغازل زوجها بعد طرح برومو "ولاد رزق 2" (شاهد)

سعيد الشيمى: لولا ثورة 23 يوليو ما كنت تخرجت فى معهد السينما (فيديو)

ads

رياضة

إيكاردي يقرر الانفتاح على مسألة الانتقال إلى نابولي

لاتسيو يحدد السعر النهائي للتخلي عن سافيتش

مدافع العين الإماراتي: لست مزاجيا.. وهدف في الترجي الأهم بمسيرتي

جريزمان يقود هجوم برشلونة أمام تشيلسي

الرئيس نيوز

الحكومة تواجه "الحمى القلاعية" بحملة قومية في جميع المحافظات

في ذكرى ثورة 23 يوليو.. ما الفرق بين "الرئيس" و"الزعيم"؟

انتصار السيسي: ذكرى ثورة يوليو شاهد على إرادة الشعب

"عاش الهلال مع الصليب".. البابا يطمئن على صحة شيخ الأزهر

منوعات

المهن الخدمية المتخصصة تجذب الشباب الصيني

عكاز "ناجية" من تيتانيك يباع بأكثر من 60 ألف دولار

أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

الرياح تعيد إشعال حرائق غابات في وسط البرتغال

كشكول

التعليم العالي: 115 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

جامعة 6 أكتوبر تفوز بالمركز الثاني بـ"Enactus لريادة الأعمال"

ننشر موعد اختبار القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج الهندسة الإنشائية بـ "حلوان"

إسلام سياسي

"داعش" يمهد لحرب بين "قسد" وتركيا عبر القذائف المجهولة

انتشال 4800 جثة من مقابر "داعش" الجماعية بعد انتهاء معاركها في الرقة

إخواني منشق يكشف الدور الخفي لنساء الجماعة

14 قتيلا و20 مصابا في انفجار بمطار مقديشو الدولي

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

التكوين تطرح النسخة العربية لرواية "الأمواج"

الليلة.. "الجنس فى السينما المصرية" على طاولة صالون علمانيون

اليوم.. لقاء "المرأة فى الإبداع الروائى" باتحاد الكتاب

الليلة.. مؤلفات وطنية بالأوبرا فى ذكرى ثورة يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك